Zielsystem arbeitet: Vorstellung im Internet

Plus

In dem integrierten EU-Life-Projekt „LiLa – Living Lahn“ arbeiten der Bund sowie die Länder Hessen und Rheinland-Pfalz seit 2015 zusammen, um die Lahn zwischen Gießen und der Mündung in den Rhein ökologisch aufzuwerten und das Leben im und am Fluss lebenswerter zu machen. In den vergangenen zwei Jahren wurde durch die Projektpartner unter Mitwirkung der betroffenen Landes- und Bundesressorts sowie der Beraterinnen und Berater aus den verschiedenen Interessengruppen und Kommunen das gemeinsame Zielsystem für das Lahnkonzept erarbeitet. Auf Grundlage der 2017/18 durchgeführten Interessenerhebung definiert es die breit abgestimmten Leitplanken für die zukünftige Entwicklung der Bundeswasserstraße Lahn und ihrer Aue. Das Zielsystem ist somit ein zentraler Meilenstein der Projektarbeit und Grundlage für die nächsten Bearbeitungsschritte.