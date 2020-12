Archivierter Artikel vom 02.07.2020, 21:02 Uhr

Zeugnisse, einmal ganz anders

Einen sehr außergewöhnlichen letzten Schultag mit der obligatorischen Zeugnisübergabe vor den Sommerferien erlebten die insgesamt 110 Kinder der Raiffeisen-Grundschule in Flammersfeld in diesem Jahr. Ähnlich wie hier auf unserem Foto in der 2 b waren die Klassen aufgrund der Corona-Pandemie auch am Donnerstag, dem ersten Tag der Zeugnisübergabe, nur zur Hälfte besetzt. So wird es dann auch am heutigen Freitag sein.