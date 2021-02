Die Terminvergabe der Impftermine für Menschen, die mit höchster Priorität Anspruch auf eine Schutzimpfung laut Coronavirus-Impfverordnung des Bundes haben, beginnt am heutigen Montag, 4. Januar – und zwar entweder über die Telefonnummer 0800/575 81 00 oder über die Internetseite www.impftermin.rlp.de. Vorrangig zu berücksichtigen sind insbesondere die über 80-Jährigen, aber auch zum Beispiel Mitarbeiter der ambulanten Pflegedienste und Rettungsdienste.

Das Land Rheinland-Pfalz schreibt alle über 80-Jährigen an und informiert sie über die Impfmöglichkeiten. Der Start der Impfzentren in Rheinland-Pfalz wurde vom 11. auf den 7. Januar vorgezogen. Das gilt auch für das Impfzentrum für den Kreis Birkenfeld, das sich in der Messe Idar-Oberstein befindet.