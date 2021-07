Stadtbürgermeister Janick Pape und weitere Vertreter der Stadt Westerburg zeigten sich überrascht darüber, dass das Traditionsunternehmen Mühlenbäckerei seine Produktion laut WZ endgültig nach Montabaur verlegen wolle. In den vergangenen Monaten und bis zuletzt habe die Stadt sich in enger Absprache mit dem Unternehmen intensiv um einen Standort in Westerburg gekümmert, so Janick Pape.