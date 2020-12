Archivierter Artikel vom 20.03.2020, 15:24 Uhr

Zehnkämpfer Kai Kazmirek hofft noch auf Olympia Zehnkämpfer Kai Kazmirek von der LG Rhein-Wied ist wieder zu Hause. Das Trainingslager in Südafrika musste der Neuwieder nach fünf Tagen abbrechen. „Leider haben wir hier allerdings das Problem, dass alle Sportanlagen gesperrt sind“, hat Kazmirek festgestellt.