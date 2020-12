Archivierter Artikel vom 06.07.2020, 15:23 Uhr

Zehn Vorstellungen auf der Freilichtbühne Mörschied

„Der Ölprinz 2.0“ wird an diesen zehn Tagen auf der Freilichtbühne in Mörschied gezeigt: Samstag, 5. September, 19.30 Uhr; Sonntag, 6. September, 15 Uhr; Samstag, 12. September, 19.30 Uhr; Sonntag, 13. September, 15 Uhr; Freitag, 18. September, 19.30 Uhr; Samstag, 19. September, 19.30 Uhr; Sonntag, 20. September, 15 Uhr; Freitag, 25. September, 19.30 Uhr; Samstag, 26. September, 19.30 Uhr, sowie am Sonntag, 27. September, 15 Uhr. Einlass auf das Gelände ist jeweils eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn.