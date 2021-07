Zahlen zur Wasser- und Abwasserversorgung in der VG Rennerod

Plus

Wasserversorgung in Zahlen: In seinem Zuständigkeitsbereich obliegt dem Wasserwerk die eigenverantwortliche Organisation und Durchführung der Wasserversorgung der 23 angeschlossenen Ortsgemeinden im Bereich der Verbandsgemeinde Rennerod. Diese erfolgt in 17 Tiefbrunnen, einer Quellfassung und 15 Hochbehältern, deren Fassungsvermögen 6360 Kubikmeter beträgt. Die Verteilung erfolgt über 29 Kilometer im Gewinnungsbereich, 53 Kilometer im Transportleitungsbereich und 156 Kilometer Ortsnetzleitungen. Zu den rund 238 Kilometer Leitungsnetz kommen noch geschätzte 62 Kilometer Hausanschlussleitungen (bei durchschnittlich 10 Meter Leitung je Hausanschluss) hinzu. Außerdem werden noch fünf Druckerhöhungsanlagen betrieben. Die verkaufte Wassermenge belief sich 2020 auf rund 841.000 Kubikmeter.