Plus

Nach Angaben der Deutschen Krebshilfe erkrankt rund jede neunte Frau in ihrem Leben an Brustkrebs. In Deutschland sollen es jedes Jahr knapp 70.000. Mit einem Anteil von 19 Prozent ist laut Statistischem Bundesamt Brustkrebs die häufigste Krebserkrankung mit Todesfolge bei Frauen. Jährlich würden zwischen 17.000 und 19.000 Frauen hierzulande an der Erkrankung sterben.