Zahlen und Fakten

Sie gehören den Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD) an. Dort sind rund 10.000 Unternehmer, Selbstständige, Existenzgründer sowie Führungskräfte unter 40 Jahren engagiert. Der Verband ist global vernetzt und als „größtes Netzwerk junger Wirtschaft in Deutschland mit rund 215 Mitgliedskreisen am Ort präsent“ – davon in 15 rheinland-pfälzischen Landkreisen.

Neben Thajgoro De Longhi als Kreissprecher wurden folgende Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung in den Vorstand der Wirtschaftsjunioren Rhein-Hunsrück gewählt: Juliane Schäfer (Kreissparkasse Rhein-Hunsrück) als Schatzmeisterin, Marina Bast (Landhotel Karrenberg), Daniel Lehmann (Optik Bertleff), Julia Müller (Bundesanstalt für Immoblienaufgaben), Eva Schoppmeier (Kreissparkasse Rhein-Hunsrück) und Oleg Trusow-Boos (Kanzlei Wohlleben und Partner).