Zahl der zu Hause Gepflegten steigt kontinuierlich an

So werde die demografische Alterung der Gesellschaft Politik, Staat und Wirtschaft sowie die Bürger in den kommenden Jahrzehnten vor wachsende Herausforderungen stellen. Die Analyse zeigt, dass bei konstanter Pflegequote die demografische Entwicklung den Bedarf an professioneller Pflege in Zukunft deutlich erhöhen wird.

So wird die Zahl pflegebedürftiger Menschen im Alter ab 60 Jahren um fast 46.000 auf knapp 162.000 im Jahr 2035 steigen (plus 39 Prozent). Langfristig, bis 2060, könnten es sogar 220.000 Pflegebedürftige sein (plus 103.000 Personen beziehungsweise plus 89 Prozent). Für den Bereich der ambulanten Pflege errechnet sich eine Erhöhung um 38 Prozent (plus 10.300 Personen auf etwa 37.100 ambulant Versorgte im Jahr 2035). rsz