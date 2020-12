Archivierter Artikel vom 14.03.2020, 18:48 Uhr

Zahl der Übernachtungen steigt: Hotel im Raum Sobernheim?

Marco Krohn sieht im Testcenter auch einen Motor für Übernachtungen in der Region. Waren es 2015 in der siebten Kalenderwoche drei Teams mit 105 Übernachtungen in einer Woche, habe man aktuell in diesem Jahr in der siebten KW bereits 174 Übernachtungen. Pauschal schätzt er die Zahl der Übernachtungen allein für den Februar auf 650.