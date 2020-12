Archivierter Artikel vom 16.04.2020, 16:56 Uhr

Zahl der positiv Getesteten im Kreis erstmals unverändert 148 beträgt die Anzahl der im Rhein-Hunsrück-Kreis positiv auf Covid-19 getesteten Personen. Das ist der Stand von Donnerstag, 16 Uhr. Erstmals ist von einem Tag auf den anderen kein Anstieg zu verzeichnen.