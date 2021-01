München

Zählt am Ende der Quotient?

Der Deutsche Eishockey-Bund hat in Absprache mit seinen Oberliga-Vereinen mögliche Vorgehensweisen bestimmt, falls die Hauptrunde nicht komplett zu Ende gespielt werden kann. Im Falle unterschiedlicher Anzahlen absolvierter Begegnungen kommt im Kampf um den Einzug in die K.o.-Runden die Quotientenwertung zur Anwendung. Um sich für die Play-offs (Plätze 1 bis 6) oder Pre-Play-offs (Plätze 7 bis 10) zu qualifizieren, muss eine Mannschaft in der Nord-Staffel mindestens 66 Prozent der Partien des Vereins mit den meisten Spielen absolviert haben. Eine Verkürzung der Pre-Play-off- und Play-off-Serien, wie sie in der Oberliga Süd beschlossen wurde, wird es im Norden nicht geben.