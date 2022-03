Neuwied/Leverkusen

Yaglioglu wird neuer Trainer

Der VC Neuwied hat einen neuen Trainer als Nachfolger von Dirk Groß gefunden. Tigin Yaglioglu folgt auf den 57-jährigen Groß, der 2019 das Traineramt in Neuwied übernommen und die Deichstadtvolleys 2021 zur Meisterschaft in der 2. Bundesliga Süd und zum Aufstieg in die Bundesliga geführt hatte. Groß wechselt nach drei Jahren erfolgreicher Arbeit in der Deichstadt zum hessischen Volleyballverband, für den er sich künftig am DVV-Stützpunkt Südwest in Wiesbaden um den Nachwuchs kümmern wird.