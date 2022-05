Worten müssen Taten folgen Jetzt gilt es für die CDU: Mit dem Wahlergebnis von Jan Petry und Andreas Buss machten die Delegierten in Kurtscheid deutlich, dass sie beiden Bewerbern um den Vorsitz das Amt zutrauen. Zumal beide am Rednerpult einen guten Eindruck hinterließen. Letztlich dürften persönliche Vorlieben und parteitaktische Überlegungen den Ausschlag für Petry gegeben. Von Ralf Grün

Unabhängig davon wiegt der Rucksack für den neuen Kreischef schwer. Schließlich muss er nun die ehrgeizigen Ziele der CDU in die Tat umsetzen. Dabei wird es für Petry wichtig sein, wie es ihm tatsächlich gelingt, die Ortsverbände im Westerwald, an der Rheinschiene und in Neuwied zu einer verschworenen Einheit zu formen. Denn das waren sie in der Vergangenheit wahrlich nicht immer.