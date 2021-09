World Clean up Day: Wer macht mit?

Der Ortsbeirat hat beschlossen am World Clean Up Day teilzunehmen, der am 18. September weltweit stattfindet. Bei der Bürgerbewegung zur Beseitigung von Umweltverschmutzung und Plastikmüll haben sich im vergangenen Jahr nach Angaben der Veranstalter elf Millionen Menschen weltweit in mehr als 160 Ländern beteiligt. Niederbieberer Bürger, die an der Aktion teilnehmen möchten, können sich bis zum 10. September bei Ortsvorsteher Karl Heinz Troß, unter Tel. 02631/942.812 oder per E-Mail an