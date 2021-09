Das Musiktheaterstück „Tim liebt Tina“ wird am Freitag, 1. Oktober, um 19 Uhr, am Samstag, 2. Oktober, um 19 Uhr sowie am Sonntag, 3. Oktober, um 18 Uhr im Kurtheater Bad Ems aufgeführt.

Bei diesem letztgenannten Termin wird voraussichtlich auch Anna Depenbusch anwesend sein. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, eine Spende für den Verein Generation Theater wird erbeten. Karten aus dem begrenzten Kontingent sind per E-Mail an info@generationtheater.de erhältlich. Unter dieser Adresse können sich Jugendliche zwischen 12 und 20 Jahren auch für den Workshop am kommenden Sonntag, 26. September, in Koblenz anmelden.