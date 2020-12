Grundwasser kommt in unterschiedlichen Bodenschichten vor – oberflächennah in wenigen Metern, aber auch in Tiefen von 1000 oder 2000 Metern. Es kann Hunderte Jahre alt sein, teilweise sogar aus der letzten Eiszeit, wie der stellvertretende Geschäftsführer des Landesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz, Sebastian Exner, erklärt.