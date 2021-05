SPD, Grüne und FDP lassen ihre Delegierten am Donnerstag über den Koalitionsvertrag abstimmen.

Spätestens danach dürfte sich schnell klären, wer hinter Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die einzelnen Häuser führt. Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) bestätigte am Montag, was die Spatzen schon lange von den Dächern pfiffen: Er ist in der künftigen Legislaturperiode nicht mehr Minister. Die Grünen teilten indes mit, wer ihre Häuser führen soll: Anne Spiegel soll Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität werden, die Mainzer Direktmandatssiegerin Katharina Binz führt künftig das Ressort Familie, Frauen, Kultur und Integration. flo