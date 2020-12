Archivierter Artikel vom 18.11.2020, 13:45 Uhr

Wohngruppen im Zentrum und in der Stadt Das Bodelschwingh-Zentrum außerhalb des Meisenheimer Ortskerns wurde im September 1979 eingeweiht. Auf dem Gelände gibt es neun Häuser mit Wohngruppen. Angrenzend und im Ortskern gibt es weitere Wohneinheiten.