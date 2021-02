Plus

Das Testangebot richtet sich, zunächst zeitlich bis zum 31. März befristet, an alle Mitarbeiter in Schulen, Kindertagesstätten und (teil)stationären Hilfen zur Erziehung sowie an Kindertagespflegepersonen. Voraussetzung für den Corona-Test ist ein Berechtigungsschein der jeweiligen Einrichtung. Die PoC-Antigen-Tests werden den Anbietern mit einer Aufwandsentschädigung von 39 Euro vergütet.