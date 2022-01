Woher die „Breiwatze“ ihren Namen haben

Ein kleiner Bronzejunge am Brunnen in der Ortsmitte macht auf diesen Umstand aufmerksam. Hier hatte die Dernbacher Schwester Katharina Kasper im Grunde ihre Hände im Spiel. Damals gab ihr Kloster Essen an Bedürftige aus. Arme Glasbläser aus Wirges kamen vom Dornberg, klopften ans Kloster und bekamen Brei in ihre Schüsseln. So hatten die Dernbacher ihren Namen als „Breiwatze“ weg, heißt es. hpm