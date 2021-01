Wo war die Ministerpräsidentin? In der „Elefantenrunde“ beim Neujahrstalk der Handwerkskammer Koblenz fehlte ausgerechnet das prominenteste Gesicht der rheinland-pfälzischen Politik. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ließ sich durch Innenminister Roger Lewentz vertreten. Weshalb fehlte die Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten? Die Staatskanzlei erklärt Dreyers Fernbleiben mit Termingründen.

Auf Anfrage unserer Zeitung antwortete eine Sprecherin: „Grundsätzlich ist der Terminkalender von Ministerpräsidentin Malu Dreyer vom Krisenmanagement in der sich weiter zuspitzenden Corona-Pandemie geprägt.“ Konkret übergab sie um 9 Uhr in ihrer Heimatstadt Trier mit Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) einen Förderbescheid für den Bau einer Turnhalle. Später nahm sie wie Integrations- und Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) an der Telefonschalte des Corona-Kabinetts teil. Es folgten „wichtige Beratungs- und Abstimmungsgespräche“. zca