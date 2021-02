Was sagt die DNA und gibt es schon eine Vermischung verschiedener Wolfsarten? „Nach allem, was wir wissen, sind die Wölfe in Deutschland überwiegend aus Westpolen eingewandert“, erklärte dazu Heribert Hofer. Mittlerweile kämen aber auch immer wieder Tiere aus Südeuropa über die Alpen dazu. „Deutschland ist die Gegend, in der südliche auf östliche Wölfe treffen.“ Die absolute Mehrheit stamme aber aus Westpolen. joa