Wo im Westerwaldkreis Partner zu finden sind

Im Westerwaldkreis werden „Too good to go“-Nutzer im Unterwesterwald fündig, bei der Bäckerei Hoefer in Heiligenroth zum Beispiel.

Weitere Partnerläden sind das Dean & David in Montabaur, Rewe Hoffmann in Höhr-Grenzhausen und Neuhäusel, das Starbucks im FOC und das MundArt Bistro & Café in Montabaur. Die Handelskette Real ist ein deutschlandweiter Partner der App, die die Kooperation auf alle deutschen Standorte ausgeweitet hat, so auch auf Heiligenroth.

„Too good to go“-Kunden im Oberwesterwald müssen schon nach Altenkirchen und Siegen fahren, um sich übrig gebliebenes Essen zu sichern.