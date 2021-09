Wo es die Antragsformulare und Hilfe gibt

Auf der Internetseite www.wiederaufbau. rlp.de finden Betroffene Informationen zur Wiederaufbauhilfe, Antworten auf die häufigsten Fragen, und sie gelangen ab Antragsstart über diese Seite auch zu den Formularen. Privathaushalte können ihre Anträge vom 27. September 2021 bis zum 30. Juni 2023 über das digitale Self Service Portal (SSP) der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) stellen. Der Link zum Förderportal ist ab Montag unter www.isb.rlp.de/ unwetterhilfen zu finden. Die ISB wird dann von montags bis freitags in der Zeit von 8 Uhr bis 18 Uhr und samstags, sonntags und feiertags in der Zeit von 10 Uhr bis 15 Uhr auch ein Servicetelefon einrichten: 06131/ 617.214 44 und 06131/617.215 00, für Schäden am Hausrat 06131/617.219 00. Hilfe gibt es auch an