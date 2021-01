Wo die Inzidenzwerte über 200 liegen Die höchste Inzidenz in Rheinland-Pfalz gibt es in Worms mit 322,0 nach einem Corona-Ausbruch in einem Altenheim. Der Krisenstab der Stadt hat sich für eine nächtliche Ausgangssperre ausgesprochen. Danach folgen Ludwigshafen (230,5), der Kreis Bad Kreuznach (202,7) und die Stadt Kaiserslautern (189,9).

Die Sieben-Tage-Inzidenz zeigt die Zahl der Neuinfektionen in den zurückliegenden sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner. Land und Kommunen verständigen sich in diesen Fällen etwa auf Ausgangs- oder Bewegungseinschränkungen. In Bad Kreuznach will man zunächst keine Maßnahme wie die 15-Kilometer-Radius-Regel einführen, weil der Inzidenzwert nur knapp überschritten wird.