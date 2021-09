Wissenswertes für Reisende

Beste Reisezeit: Mai bis Oktober

Corona-Lage: Es gelten die aktuellen Vorgaben in Schleswig-Holstein.

Unsere Tipps:

An Samstagen im Sommer ist in der Innenstadt von Eckernförde ein Markt mit regionalen Ständen und Straßenmusik.

Wer zwischen E-Bike und Muskelkraft schwankt, sollte sich für die elektronische Unterstützung entscheiden. Die hilft speziell bei Gegenwind.

Der frühe Radfahrer hat mehr vom Tag. Außerdem sind die Strecken dann oft noch nicht überfüllt.

Unser Autor hat in folgenden Hotels übernachtet: Best Western in Husum, Aalernhüs in St. Peter-Ording, Herzog Friedrich in Friedrichstadt, Waldschlösschen in Schleswig, Zur Mühle in Kappeln und Seelust in Eckernförde. Die Reise wurde unterstützt von Die Landpartie.