Wissenschaftszentrum an der Ahr: Ein Leuchtturmprojekt?

Plus

Die Idee, ein Wissenschaftszentrum (ICCA) an der Ahr zu etablieren, hat bereits einige positive Kommentare, darunter auch Stimmen aus dem Tourismus, auf der Plattform. Was steckt hinter dem Vorschlag? „Es muss einen Ort geben, an dem es Wissenschaftlern und Interessierten möglich ist, denkbare Katastrophen zu erfassen, zu diskutieren und Lösungsansätze zu erarbeiten. In Kongressen, Seminaren, Ausstellungen und bei Vorträgen sowie durch wissenschaftliche Forschung soll an diesem Ort allen interessierten Besuchern, der Bevölkerung aus den Flutgebieten von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, aber auch jüngeren Menschen aktuelles Wissen zu Krisenthemen vermittelt werden können.