Wirtschaftspolitische und städtebauliche Ziele

Der Hachenburger Mittelstandspark liegt unmittelbar an der B 413 am Rand der Stadt. Zum Preis von 35 Euro je Quadratmeter können Grundstücke in einer Größenordnung zwischen 1000 und 20.000 Euro erworben werden. Die Grundstücke sind voll erschlossen, das heißt, die Erschließungskosten sind im Kaufpreis enthalten.