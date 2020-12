Archivierter Artikel vom 14.05.2020, 14:00 Uhr

„Wir wissen, dass Idar-Oberstein Moria nicht allein retten kann. Wir fordern aber, dass Idar-Oberstein, wenn auch einen winzigen Teil, zur Lösung dieses Problems beiträgt.“

So heißt es im offenen Brief, den die Grünen an die Stadtratsmitglieder verteilt haben.