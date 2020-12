Westerwaldkreis

Auf der Internetseite der Gemeinschaftsinitiative „Wir Westerwälder“ präsentieren mittlerweile mehr als 130 Unternehmen ihre Produkte und Kundeninformationen während der Corona-Zeit. „Wir freuen uns sehr, dass so viele Unternehmer in der Region Westerwald diesen neuen Online-Service nutzen, um auf Ihr Angebot hinzuweisen“, betonen die Landräte der drei kooperierenden Landkreise Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis, Peter Enders, Achim Hallerbach und Achim Schwickert. Unter www.wir-westerwaelder.de tragen lokale Unternehmen ihre Informationen rund um die Themen Öffnungszeiten und Lieferservice in eine Unternehmerdatenbank ein.