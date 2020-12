Archivierter Artikel vom 15.05.2020, 12:49 Uhr

„Wir gegen Rassismus“ wurde 2017 in Neuwied gegründet Die Aktion „Wir gegen Rassismus“, die die „European Solidarity Challenge“ als virtuelle Benefizveranstaltung organisiert, ist 2017 von „Team Black/White“ in Neuwied gegründet worden und dann zur Bistumsaktion aufgestiegen, berichtet Pastoralreferent Christopher Hoffmann. Es gibt dabei verschiedene „Aktionen für Toleranz“, zentraler Bestandteil ist aber eine Ausstellung, die bereits an zahlreichen Schulen des Kreises Neuwied und darüber hinaus gezeigt worden ist – zuletzt, kurz vor dem Corona-Ausbruch, war sie in Neustadt. Die Mitglieder des „Team Black/White“ sind (ehemalige) Schüler mit verschiedenen Migrationshintergründen.