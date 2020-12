Archivierter Artikel vom 27.05.2020, 10:56 Uhr

Winzenheimer Sparkassengebäude soll gekauft werden Die Stadt Bad Kreuznach wird, vorausgesetzt der Stadtrat bewilligt den Haushaltsplan, die Filiale der Sparkasse Rhein-Nahe im Stadtteil Winzenheim kaufen. Dafür werden 200.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Das beschloss der Ausschuss am zweiten Tag der Etaberatungen, die gestern in der Sporthalle der Grundschule Dr.-Martin-Luther-King stattfanden.