Winterberg im Sauerland wappnet sich für Ausflugswelle

Nach dem Besucherandrang in einigen deutschen Wintersportgebieten über Weihnachten befürchten die Behörden eine neue Welle von Ausflüglern zu Silvester. Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) appellierte am Dienstag mit Blick auf die Corona-Pandemie an die Bürger, auf Kurztrips nach Winterberg im Sauerland zu verzichten. Das Gebiet zählt zu den beliebten Ausflugszielen von Wintersportfreunden auch im Norden von Rheinland-Pfalz.