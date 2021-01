Auf Anfrage unserer Zeitung hat die Kreisverwaltung am Dienstag mitgeteilt, dass es im Seniorendomizil am Grubenfeld bis dahin keine Todesfälle gab. Tatsächlich waren dort zu diesem Zeitpunkt bereits drei Menschen an beziehungsweise mit dem Virus verstorben. Wie konnte es passieren, dass die Kreisverwaltung eine falsche Information herausgegeben hat? Unsere Zeitung hat nachgefragt.