Wierschemer Volleyballerinnen leisten Nachbarschaftshilfe

Die „Meister der Herzen“ zeigen auch abseits des Volleyballrechtecks Herz – mitten in der Corona-Krise haben die Spielerinnen des FC Wierschem in Eigenregie eine so genannte „Nachbarschaftshilfe“ für die Region Münstermaifeld, Polch und Koblenz ins Leben gerufen. Die Maifeld Volleys, die die abgebrochene Saison in der Regionalliga Südwest als Erster beendet haben und auf ihr Aufstiegsrecht verzichten, möchten mit dieser Initiative vor allem ältere Menschen unterstützen. „Wir wollen diesen Menschen Einkaufshilfen anbieten, damit sie sich nicht der Gefahr einer Infektion aussetzen“, heißt es in einer Erklärung unter dem Hashtag #wirgegencorona auf der Facebookseite der Maifeld Volleys.