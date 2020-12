Archivierter Artikel vom 09.06.2020, 13:28 Uhr

Zells VG-Bürgermeister Karl Heinz Simon (SPD) gab während der jüngsten Ratssitzung exemplarisch einen Ausblick auf weitere Lockerungen, die vom 10. Juni an im Kampf gegen das Corona-Virus zu erwarten sind: 1. Treffen von zehn Personen in der Öffentlichkeit sollen zulässig sein, egal, aus wie vielen Hausständen. 2. Mehr als zehn Personen dürfen zusammenkommen, sofern sie nur aus zwei Hausständen kommen.

3. Die Reservierungspflicht in der Gastronomie wird aufgehoben, die Sperrstunde bis 24 Uhr ausgedehnt. Die VG Zell bereitet eine Wiedereröffnung des Erlebnisbades in Zell vor, „allerdings ohne Saunabetrieb“, wohl in zwei Zeitblöcken. Und: „Wir gehen von einer drastisch beschränkten Besucherzahl aus“, hielt Simon fest. dad