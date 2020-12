Archivierter Artikel vom 27.10.2020, 11:57 Uhr

Wieder kulturelle Teilnahme ermöglichen

Kultur in der Schule. das sei in den vergangenen Schuljahren an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Nastätten großgeschrieben worden, wie die Schule in einer Pressemitteilung erklärt: Einschulungsfeiern, Abschlussfeiern mit tollen Programmen, Theatervorführungen, Weihnachtsauftritte, Bläserklasse in Aktion, Ausstellungen, Museumsbesuche und preisgekrönte Teilnahme an Wettbewerben. Doch: „2020 wurden wir auch in dieser Hinsicht ausgebremst“, heißt es weiter. So habe die Schule sich schweren Herzens von einer Abiturfeier und der Abschlussfeier für die Neunt- und Zehntklässler verabschiedet.