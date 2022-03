Plus

Das Coronavirus kann im schlimmsten Fall Menschen töten, wie die 406 Toten in Stadt und Kreis MYK belegen, die an oder mit dem Virus starben. Wie aber sieht es mit der Influenza aus, gegen die man sich ebenfalls impfen lassen kann? Laut Gesundheitsamt Mayen-Koblenz sind in der Stadt Koblenz und im Kreis MYK in den angefragten Jahren 2015 bis Ende 2021 offiziell keine Menschen an oder mit der Grippe gestorben. Die Dunkelziffer, so heißt es, sei dabei sicherlich hoch.