Wie sieht die richtige Entsorgung aus? Ob Schutzmasken aus Kunststoff, selbst genäht, mit oder ohne Filter: Schutzmasken gehören in den Restabfall. Darauf weist die Abfallwirtschaft Rhein-Lahn hin. Fälschlicherweise würden laut dem Abfallwirtschaftsbetrieb Masken oder auch Einweg-Handschuhe des Öfteren in der gelben Tonne landen.

„In diese gehören aber nur Verpackungen“, stellt der Betrieb klar. Die Anlagen, in denen der Inhalt der gelben Tonne vor der eigentlichen Verwertung sortiert wird, sind nur auf Verpackungen ausgelegt. Beispiel: Ein hoher Gummianteil, verursacht durch Einweg-Handschuhe, mache die komplette Charge als Recyclingrohstoff unbrauchbar. Auch nicht mehr tragbare Stoffmasken gehören in die Restabfalltonne und nicht in den Altkleidercontainer. Aus hygienischen Gründen dürfen Masken nicht wiederverwendet werden. fab