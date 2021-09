Wie sieht die Region im Jahr 2050 aus?

Dezember) soll am Sonntag, 3. Oktober, um 19 Uhr im Museum im Grafenschloss eröffnet werden. Auslagerung über die aktuelle Zusammensetzung des Vorstands: Im Rahmen der Jahreshauptversammlung zeigten sich die Mitglieder beeindruckt von der Arbeit ihres Vorstands, was sie mit der glatten Wiederwahl des Vorsitzenden Georg C. Pick bestätigten.

Beisitzer Florian Albrecht schied auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus. Sein Posten bleibt zunächst vakant, was die Satzung auch erlaubt. Pick betonte, dass Albrecht sich aber weiter in die Arbeit des sehr aktiven Arbeitskreises „Stolpersteine“ einbringen werde. Dem Vorstand gehören damit aktuell an: Vorsitzender Georg C. Pick, stellvertretender Vorsitzender Christian Zimmermann, Schatzmeister Marco Rosso, Schriftführerin Kerstin Neeb sowie die Besitzer Dr. Alfred Meurer und Stephan Besse. lsp