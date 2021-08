Wie Nabu und Naturland den Ökolandbau stärken wollen

Der jährlich stattfindende Nabu-Wettbewerb „Gemeinsam Boden gut machen“, der von Unternehmen wie Alnatura und Rewe unterstützt wird, soll Betriebe, die frisch auf Ökolandbau umgestellt haben, finanziell unterstützen und so den Anteil ökologisch bewirtschafteter Flächen in Deutschland steigern. Besonders die Umstellungsphase sei für viele Ökobetriebe mit hohen Investitionskosten verbunden. Der Wiesenhof zählt zu den insgesamt zehn prämierten Betrieben, die sich in diesem Jahr das Preisgeld teilen.