Corona hat die Narren auch in diesem Jahr wieder hart getroffen, denn außer kleineren Partys in Kneipen ist kaum etwas möglich. Extrem getrübt ist die Narretei aber auch durch den Krieg, den Russland seit einigen Tagen gegen die Ukraine führt. Das Interview mit Zugmarschall Olav Kullak ist vor einer Woche geführt worden, also noch vor dem Angriff.