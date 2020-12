Archivierter Artikel vom 12.11.2020, 17:45 Uhr

Wie hängen CO2-Konzentration in Innenräumen und Corona-Ansteckungsraten zusammen? Ausgeatmete Luft enthält neben CO2 (4 Prozent/ 40.000 parts per million/ppm) auch winzige Flüssigkeitströpfchen (Aerosole), die aufgrund ihrer Größe für längere Zeit in der Luft schweben können. Ist eine Person mit dem Virus infiziert, so enthalten diese Tröpfchen auch Viruspartikel. Bei Aerosol-Sinkgeschwindigkeiten von wenigen Metern pro Stunde und einer Abnahme der biologischen Virusinfektionsaktivität mit einer Halbwertszeit von etwa 2,7 Stunden bleibt die Raumluft längere Zeit belastet.