Wer in Rheinland-Pfalz Polizist werden will, kommt am Team von Dr. Markus Thielgen nicht vorbei. Der Oberpsychologierat leitet am Polizeicampus Hahn die Einstellungstests des Polizeinachwuchses im Land. Die Auswahl ist groß. Mehrere Tausend junge Frauen und Männer bewerben sich Jahr für Jahr auf 580 Stellen. Der Beruf ist attraktiv. „Das Spektrum deckt die gesamte Breite der Bevölkerung ab“, sagt Thielgen. Viele haben seiner Erfahrung nach schon Polizisten in Familie, Verwandtschaft oder Freundeskreis.