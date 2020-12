1870 ist der Thron in Madrid verwaist. Spanien bietet seine Krone Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen an, einem entfernten Cousin des preußischen Königs Wilhelm I. In Frankreich ruft das Angebot Unruhe hervor. Zumal Kaiser Napoleon III. unter Druck steht. In seinem Land gibt es soziale Spannungen und politischen Streit zwischen dem liberalen und dem konservativen Lager. Er sucht dringend einen außenpolitischen Erfolg.