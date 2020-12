Archivierter Artikel vom 31.10.2020, 10:24 Uhr

Wie die Tests aktuell laufen Fast alle niedergelassenen Ärzte in Cochem-Zell führen Corona-Tests durch. Ist dies aus organisatorischen Gründen nicht möglich, helfen sich Ärzte untereinander aus, manchmal wird auch an Coronaambulanzen in Daun oder Mayen verwiesen. Aktuell werden pro Praxis zwischen 10 und 30 Patienten getestet – insgesamt weit über 100 Tests pro Tag.