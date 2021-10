Die rechtlichen Eingriffsmöglichkeiten sind laut Knaak jedoch durch die Gesetzgebung eng begrenzt. Viel mehr als Verwarnungs- und Bußgelder sowie zeitlich begrenzte Platzverweise könnten nicht erteilt werden.

Der Aufenthalt in den Grünanlagen an sich sei natürlich ohnehin nicht verboten. Und Situationen wie am Rondell gibt es laut Stadt in vielen Großstädten, und sie könnten nicht aus dem öffentlichen Blickfeld „verbannt“ werden.

kho