22. September: Unter der Überschrift „Sexueller Missbrauch in der Kita?“ berichtet unsere Zeitung zum ersten Mal über die Anschuldigungen gegen die Koblenzer Kita St. Martin. Zu dem Zeitpunkt ermittelt die Kriminalpolizei bereits seit einigen Wochen wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch eines vierjährigen muslimischen Mädchens in der Pfaffendorfer Kita. Laut den Eltern erzählte das Kind, es sei in der Kita geduscht worden, habe weiße Kleidung und eine Krone bekommen, sei dann von einem Mann missbraucht und dabei gefilmt worden.